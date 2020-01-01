8 800 500-31-90
Создавайте рекламные кампании в Яндекс.Директе и Google Ads для вашего интернет-магазина из YML-фида
8 800 500-31-90
Создавайте рекламные кампании в Яндекс.Директе и Google.Ads для вашего интернет-магазина из YML-фида
Контроль над семантикой
Лингвогенератор использует данные Яндекс Wordstat, чтобы вы могли оценить охват до запуска кампании и исключить ненужные фразы
Качественные тексты
Лингвомодуль автоматически подбирает корректные формы слов. Тексты объявлений выглядят естественно
Правильные цены
Рекламу для актуальных товаров
Лингвогенератор включает и выключает объявления для товаров в зависимости от их наличия
Корректные переходы
Инструмент добавляет в объявления релевантные посадочные страницы
Помощь в настройке
Наши специалисты помогут запустить генерацию — разберут с вами все необходимые действия по шагам
Правильные цены
Качественные тексты
Лингвомодуль автоматически подбирает корректные формы слов. Тексты объявлений выглядят естественно
Корректные переходы
Инструмент добавляет в объявления релевантные посадочные страницы
Рекламу для актуальных товаров
Инструмент добавляет в объявления релевантные посадочные страницы
Помощь в настройке
Наши специалисты помогут запустить генерацию — разберут с вами все необходимые действия по шагам
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8 (800) 500-31-90
milo@elama.ru