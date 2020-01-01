8 800 500-31-90

Лингвогенератор eLama

Создавайте рекламные кампании в Яндекс.Директе и Google Ads для вашего интернет-магазина из YML-фида 

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8 800 500-31-90

Лингвогенератор eLama

Создавайте рекламные кампании в Яндекс.Директе и Google.Ads для вашего интернет-магазина из YML-фида 

Что вы получите?

Контроль над семантикой

Лингвогенератор использует данные Яндекс Wordstat, чтобы вы могли оценить охват до запуска кампании и исключить ненужные фразы

Качественные тексты

Лингвомодуль автоматически подбирает корректные формы слов. Тексты объявлений выглядят естественно

Правильные цены

Рекламные объявления обновляются каждые 60 минут. Цена указывается в валюте из фида

Рекламу для актуальных товаров

Лингвогенератор включает и выключает объявления для товаров в зависимости от их наличия

Корректные переходы

Инструмент добавляет в объявления релевантные посадочные страницы

Помощь в настройке

Наши специалисты помогут запустить генерацию — разберут с вами все необходимые действия по шагам

Что вы получите?

Правильные цены

Рекламные объявления обновляются каждые 60 минут

Качественные тексты

Лингвомодуль автоматически подбирает корректные формы слов. Тексты объявлений выглядят естественно

Корректные переходы

Инструмент добавляет в объявления релевантные посадочные страницы 

Рекламу для актуальных товаров

Инструмент добавляет в объявления релевантные посадочные страницы 

Помощь в  настройке

Наши специалисты помогут запустить генерацию — разберут с вами все необходимые действия по шагам

Как работает лингвогенератор

Загружаем YML-фид

Задаём правила генерации

Просматриваем результат

Запускаем кампании

Где можно запустить рекламу

В поиске и РСЯ

В поиске и Google Покупках

Пример результата работы лингвогенератора

Объявление в РСЯ

Объявление в поиске Яндекса

Объявление в РСЯ

Объявление в поиске Яндекса

Сколько стоит лингвогенератор

Чтобы рассчитать стоимость инструмента на аккаунтах eLama, выберите количество товаров, по которым будет происходить генерация.

При работе на аккаунтах, созданных не в eLama, взимается дополнительная плата 3 000 рублей в месяц за каждый аккаунт. Доступ предоставляется ко всем возможностям платформы.

до 2 000

2 001 – 20 000

20 001 – 60 000

60 001 – 100 000

более 100 000

Месяц

3 000 ₽

Полгода

15 000 ₽ 

18 000 ₽

Год

27 000 ₽ 

36 000 ₽

Месяц

5 000 ₽

Полгода

25 000 ₽ 

30 000 ₽

Год

45 000 ₽ 

60 000 ₽

Месяц

8 000 ₽

Полгода

40 000 ₽

48 000 ₽

Год

72 000 ₽ 

96 000 ₽

Месяц

10 500 ₽

Полгода

52 500 ₽ 

63 000 ₽

Год

94 500 ₽ 

126 000 ₽

Месяц, полгода или год

по запросу

         до 2 000         

         2 001 – 20 000         

         20 001 – 60 000         

       60 001 – 100 000         

более 100 000

Месяц

3 000 ₽

Полгода

15 000 ₽ 

18 000 ₽

Год

27 000 ₽ 

36 000 ₽

Месяц

5 000 ₽

Полгода

25 000 ₽ 

30 000 ₽

Год

45 000 ₽ 

60 000 ₽

Месяц

8 000 ₽

Полгода

40 000 ₽ 

48 000 ₽

Год

72 000 ₽ 

96 000 ₽

Месяц

10 500 ₽

Полгода

52 500 ₽ 

63 000 ₽

Год

94 500 ₽ 

126 000 ₽

Месяц, полгода или год

по запросу

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Подключите лингвогенератор бесплатно на неделю.

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Хотите увидеть инструмент в действии?

Подключите лингвогенератор бесплатно на неделю.

Ваш e-mail *
Номер телефона *
Логин или ID в eLama, если вы уже с нами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Ваш e-mail *
Номер телефона *
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Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

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Номер телефона *
Электронная почта *
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Хотите увидеть инструмент в действии?

Подключите лингвогенератор бесплатно на неделю.

Ваш e-mail *
Номер телефона *
Логин или ID в eLama, если вы уже с нами
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Ваш e-mail *
Номер телефона *
Логин или ID в eLama
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Заявка

Имя
Электронная почта *

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8 (800) 500-31-90

milo@elama.ru

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Согласие дается на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», как без, так и с использованием средств автоматизации.

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Остались вопросы?

Запишитесь на презентацию лингвогенератора со специалистом eLama. Мы подробно разберём принцип работы инструмента на примере.

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